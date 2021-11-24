Ізраїльські компанії зацікавлені у співпраці у сфері зрошення – Мінагро

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3 ізраїльські компанії - NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim та Rivulis - зацікавлені у співробітництві з Україною у сфері реалізації спільних проєктів у сфері іригації та водопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики за підсумками зустрічі міністра Романа Лещенка з представниками ізраїльських іригаційних компаній: NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim і Rivulis.

"Основна мета зустрічі - обговорення реалізації спільних проектів у сфері іригації та водопостачання.

Представники кампаній заявили, що зацікавлені у співробітництві з Україною. NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim та Rivulis мають технологічне лідерство виробництва систем зрошення у світі та великий досвід роботи в більш ніж 120 країнах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лещенко презентував представникам компаній дорожню карту іригаційної реформи в Україні.

За його словами, в Україні є затверджена Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

Міністр додав, що найближчим часом очікується ухвалення в другому читанні законопроеєкту №5202-д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель", який "активізує розвиток зрошення в Україні та прискорить інвестиції в приватний сектор АПК".

У міністерстві додали, що сторони обмінялися інформаціями і домовилися про низку наступних зустрічей для обговорення планів можливої співпраці.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Ізраїль вивчає можливість участі у проєкті українського уряду щодо зрошення земель загальною площею більше 2 млн гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях).

Верховна Рада на засіданні 8 вересня ухвалила за основу законопроєкт №5202-д про створення об'єднання водокористувачів (ОВК).

Аграрний комітет Верїовної Ради рекомендував прийяти у 2 читанні і в цілому у редакції комітету законопроєкт по меліорації земель та створення об'єднання водокористувачів. (№5202-д).

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Економічна правда