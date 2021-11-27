Мінагро співпрацюватиме з аравійською компанією у сфері зрощення

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Міністерство аграрної політики підписало меморандум про співпрацю з одним із найбільших світових гравців у сфері іригаційного обладнання — компанією з Саудівській Аравії Alkhorayef Group.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

"Alkhorayef Group — засвідчив нам свою повагу та висловив готовність співпрацювати з Україною. Мав особисту зустріч із керівництвом компанії на їхній батьківщині – Саудівській Аравії. У місті Ер-Ріяд мені провели детальну презентацію на виробничих потужностях компанії", – зазначив міністр Роман Лещенко.

Йдеться про реалізацію інвестиційного проекту виробництва іригаційного обладнання на території України.

Міністр переконаний, що домовленості вийдуть на активну фазу реалізації проекту найближчим часом.

Нагадуємо:

Alkhorayef Industries є третім найбільшим виробником іригаційних машин у світі та №1 на Аравійському півострові. Її діяльність поширена в 40 країнах світу. Вони виробляють провідне промислове, сільськогосподарське та іригаційне обладнання.

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