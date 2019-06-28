Google розкаже, наскільки переповнений громадський транспорт

Компанія Google запустила одразу дві нові функції, що дозволяють дізнатись, наскільки переповнений громадський транспорт і про затримку руху автобусів у реальному часі там, де пасажири не отримують інформацію від місцевих транзитних агентств.

Про це повідомляє The Verge.

Так, Google запустив нову функцію у своїй програмі "Карти", завдяки якій можна буде дізнатись, наскільки переповнений громадський транспорт, будь то автобус, поїзд або метро.

"Тепер люди можуть прийняти обґрунтоване рішення щодо того, чи слід їхати, або чекати ще кілька хвилин, коли ви зможете швидше потрапите на місце", - зазначається у повідомленні.

Для цього Google аналізуватиме минулі поїздки.

Нова функція доступна вже сьогодні у 200 містах світу.

Зазначається, що компанія упродовж останніх кількох місяців збирала інформацію від користувачів про те, наскільки переповнений громадський транспорт, яким вони користуються.

Після завершення поїздки користувачі мали відповісти на питання про наповненість транспорту. Серед варіантів відповідей були такі: багато вільних місць, кілька порожніх місць, тільки стоячі місця або переповнений транспорт.

Тепер компанія зібрала достатньо даних, аби надавати клієнтам, які використовують Google Maps, рекомендації щодо їхніх щоденних поїздок.

Крім того, Google Maps запустила функцію відстежування затримки руху у режимі реального часу для автобусів у місцях, де пасажири не отримують інформацію безпосередньо від місцевих транзитних агентств.

"Тепер ви зможете дізнатись, що ваш автобус запізниться, як довго буде затримка, а також більш точний час подорожі на основі умов проїзду на вашому маршруті. Ви також побачите, де саме відбуваються затримки на карті, щоб знати, чого очікувати, перш ніж сісти у свій автобус", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше український бот для пошуку залізничних квитків RailWayBot отримав інтеграцію з сервісом Google Wallet. Це дозволить зберегти свій куплений квиток на поїзд в аналог Wallet від Android і зручно з ним взаємодіяти, а також отримувати сповіщення про майбутні поїдки.

Економічна правда