Український сервіс пошуку квитків RailwayBot отримав інтеграцію з Google Wallet

Український бот для пошуку залізничних квитків RailWayBot отримав інтеграцію з сервісом Google Wallet.

Про це з посиланням на повідомлення співзасновник проекту Антона Біблю повідомляє AIN.ua.

"Сьогодні RailwayBot першим в Україні (і не тільки) представив інтеграцію з Google Pay (for Passes). Тепер можна зберегти свій куплений квиток на поїзд у цей аналог Wallet від Android і зручно з ним взаємодіяти", - повідомив Бібля.

Після збереження квиток "нагадає про себе" за дві години до відправлення і буде доступний у будь-який час у додатку Google Pay, пояснив він.

За словами співзасновника проекту, переговори з американським офісом Google тривали понад півроку.

Wallet - електронний гаманець, куди можна додати електронні квитки з QR-кодом за допомогою інструментарію Google Pay for Passes.

RailwayBot - допомагає шукати квитки на українські потяги. Згодом розробник обіцяє додати опцію моніторингу квитків для поїздок за кордон.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день за допомогою віртуальних співрозмовників можна купувати квитки, шукати кафе, переводити гроші і навіть вирішувати завдання.

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