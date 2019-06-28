Google расскажет, насколько переполненный общественный транспорт

Компания Google запустила сразу две новые функции, позволяющие узнать, насколько переполненный общественный транспорт и о задержке движения автобусов в реальном времени там, где пассажиры не получают информацию непосредственно от местных транзитных агентств.

Об этом сообщает The Verge.

Так, Google запустил новую функцию в своей программе "Карты", благодаря которой можно будет узнать, насколько переполненный общественный транспорт, будь то автобус, поезд или метро.

"Теперь люди могут принять обоснованное решение о том, следует ли ехать или ждать еще несколько минут, когда вы сможете быстрее попасть в место назначения", - отмечается в сообщении.

Для этого Google будет анализировать прошлые поездки.

Новая функция доступна уже сегодня в 200 городах мира.

Отмечается, что компания в течение последних нескольких месяцев собирала информацию пользователей о том, насколько переполненный общественный транспорт, которым они пользуются.

После завершения поездки пользователи должны были ответить на вопрос о наполненности транспорта. Среди вариантов ответов были такие: много свободных мест, несколько пустых мест, только стоячие места или переполненный транспорт.

Теперь компания собрала достаточно данных, чтобы предоставлять клиентам, которые используют Google Maps, рекомендации по их ежедневных поездках.

Кроме того, Google Maps запустила функцию отслеживания задержки движенияв режиме реального времени для автобусов в местах, где пассажиры не получают информацию непосредственно от местных транзитных агентств.

"Теперь вы сможете узнать, что ваш автобус опоздает, как долго будет задержка, а также более точное время путешествия на основе условий проезда на вашем маршруте. Вы также увидите, где именно происходят задержки на карте, чтобы знать, чего ожидать, прежде чем сесть в свой автобус ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский бот для поиска железнодорожных билетов RailWayBot получил интеграцию с сервисом Google Wallet. Это позволит сохранить свой купленный билет на поезд в аналог Wallet от Android и удобно с ним взаимодействовать, а также получать оповещения о предстоящих поездках.

Экономическая правда