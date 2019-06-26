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"Нафтогаз" звільнив Вітренка з посади глави швейцарської "дочки"

Середа, 26 червня 2019, 12:20

НАК "Нафтогаз України" звільнив Юрія Вітренка з посади глави дочірньої компанії Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія), призначивши замість нього Андрія Фаворова.

Про це з посиланням на повідомлення швейцарської компанії в комерційному реєстрі кантону Женева від 24 червня повідомляє enkorr.

Інші два директора швейцарської компанії не змінились. Це - Ірина Михайленко, нинішня глава ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", і Володимир Томаш.

Нагадаємо, з січня 2019 року Фаворов очолює дивізіон "Інтегрований газовий бізнес", а з березня - виконує обов'язки голови АТ "Укргазвидобування". До цього він був співзасновником одного з найбільших приватних трейдерів газом групи компаній "Енергетичні ресурси України".

Вітренко до листопада 2018 року був головним комерційним директором групи "Нафтогаз" і відповідав, зокрема, за торгові операції з природним газом. Наразі Вітренко займається в "Нафтогазі" судовими спорами з "Газпромом" і координує вирішення проблем "Укрнафти".

Naftogaz Trading Europe S.A. є 100% дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" і зареєстрована в Женеві (Швейцарія). Компанія була створена на базі Naftogaz Overseas S.A. у серпні 2016 року.

Naftogaz Overseas заснована в 2012 році з метою торгівлі нафтою, видобутої "Нафтогазом" в Єгипті.

Нагадаємо:

У 2017 році "Нафтогаз" почав імпортувати газ через швейцарську "дочку".

У травні 2019 року "Нафтогаз" дав швейцарської "дочці" ще 20 мільйонів на консалтинг.

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