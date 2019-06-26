"Нафтогаз" уволил Витренко с должности главы швейцарской "дочки"

НАК "Нафтогаз Украины" уволил Юрия Витренко с должности главы дочерней компании Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария), назначив вместо него Андрея Фаворова.

Об этом со ссылкой на сообщение швейцарской компании в коммерческом реестре кантона Женева от 24 июня сообщает enkorr.

Остальные два директора швейцарской компании остались прежними. Это Ирина Михайленко, нынешняя глава ООО "Нафтогаз Трейдинг", и Владимир Томаш.

Напомним, с января 2019 года Фаворов возглавляет дивизион "Интегрированный газовый бизнес", а с марта - исполняет обязанности главы АО "Укргаздобыча". До этого он был соучредителем одного из крупнейших частных трейдеров газом группы компаний "Энергетические ресурсы Украины".

Витренко до ноября 2018 года был главным коммерческим директором группы "Нафтогаз" и отвечал в том числе за торговые операции с природным газом. В текущий момент Витренко занимается в "Нафтогазе" судебными спорами с "Газпромом" и координирует решение проблем "Укрнафты".

Naftogaz Trading Europe S.A. является 100% дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украина" и зарегистрирована в Женеве (Швейцария). Компания была создана на базе Naftogaz Overseas S.A. в августе 2016 года.

Naftogaz Overseas была учреждена в 2012 году с целью торговли нефтью, добываемой "Нафтогазом" в Египте.

Напомним:

В 2017 году "Нафтогаз" начал импортировать газ через швейцарскую "дочку".

В мае 2019 года "Нафтогаз" дал швейцарской "дочке" еще 20 миллионов на консалтинг.