Falcon Heavy: третій запуск ракети пройшов частково вдало

Спроба керованої посадки на плавучу платформу в Атлантиці багаторазового першого ступеня американської ракети Falcon Heavy завершилася невдачею, при цьому два багаторазових бічних прискорювача першого ступеня успішно приземлилися на космодромі.

Про це повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Зазначається, що ступінь при посадці на платформу "Of Course I Still Love You", яка перебувала поблизу Флориди, промахнулася і впала в океан.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8