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Falcon Heavy: третій запуск ракети пройшов частково вдало

Вівторок, 25 червня 2019, 13:35
 

Спроба керованої посадки на плавучу платформу в Атлантиці багаторазового першого ступеня американської ракети Falcon Heavy завершилася невдачею, при цьому два багаторазових бічних прискорювача першого ступеня успішно приземлилися на космодромі.

Про це повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Зазначається, що ступінь при посадці на платформу "Of Course I Still Love You", яка перебувала поблизу Флориди, промахнулася і впала в океан.

При цьому сам засновник SpaceX Ілон Маск перед запуском оцінив шанси на успішну посадку приблизно в 50% через велику швидкість, із якою перший ступінь повертається на Землю. Вона летіла зі швидкістю в чотири рази швидше кулі.

Водночас два багаторазових бічних прискорювача першого ступеня зробили успішну посадку на майданчику на космодромі на мисі Канаверал, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня американська надважка ракета Falcon Heavy з 24 супутниками в інтересах збройних сил США і NASA стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Третій за рахунком запуск надважкої ракети Falcon Heavy Ілон Маск назвав найскладнішим за всю історію компанії. Ракеті належить доставити супутники відразу на три різні орбіти.

Відео запуску ракети

Нагадаємо:

12 квітня Space X успішно запустила Falcon Heavy із супутником на борту

23 травня SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

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Економічна правда

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