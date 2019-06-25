Falcon Heavy: третій запуск ракети пройшов частково вдало

Спроба керованої посадки на плавучу платформу в Атлантиці багаторазового першого ступеня американської ракети Falcon Heavy завершилася невдачею, при цьому два багаторазових бічних прискорювача першого ступеня успішно приземлилися на космодромі.

Про це повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Зазначається, що ступінь при посадці на платформу "Of Course I Still Love You", яка перебувала поблизу Флориди, промахнулася і впала в океан.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8 — Nick Stewart (@NStewCBS2) 25 июня 2019 г.

При цьому сам засновник SpaceX Ілон Маск перед запуском оцінив шанси на успішну посадку приблизно в 50% через велику швидкість, із якою перший ступінь повертається на Землю. Вона летіла зі швидкістю в чотири рази швидше кулі.

Водночас два багаторазових бічних прискорювача першого ступеня зробили успішну посадку на майданчику на космодромі на мисі Канаверал, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня американська надважка ракета Falcon Heavy з 24 супутниками в інтересах збройних сил США і NASA стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Третій за рахунком запуск надважкої ракети Falcon Heavy Ілон Маск назвав найскладнішим за всю історію компанії. Ракеті належить доставити супутники відразу на три різні орбіти.

Відео запуску ракети

Нагадаємо:

12 квітня Space X успішно запустила Falcon Heavy із супутником на борту

23 травня SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

Читайте також:

Wi-Fi для всієї планети. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb.

Не SpaceX єдиною. 6 приватних "космічних" компаній, про які варто знати.

Економічна правда