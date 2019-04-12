SpaceX провела перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy
Ракета Falcon Heavy від приватної компанії Space X успішно вивела в космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії, а її ступені успішно повернулися на Землю.
Space X вела пряму трансляцію запуску на своєму Youtube-каналі.
Це - перший в історії комерційний запуск Falcon Heavy.
Два з трьох ступенів ракети повернулись на стартові майданчики, а третій, основний, центральний ступінь - на безпілотний корабель в Атлантичному океані.
Цей запуск є історичним, бо Space X вперше вдалося повернути і успішно посадити усі три ступені ракети, включно з центральним.
Супутник Arabsat-6A вагою майже 6 тонн має забезпечити доступ до телекомунікаційних мереж на Близькому Сході, в Європі і Африці.
Both fairing halves recovered. Will be flown on Starlink 💫 mission later this year. pic.twitter.com/ouz1aqW3Mm— Elon Musk (@elonmusk) 12 квітня 2019 р.
Нагадуємо:
На початку березня SpaceX запустила безпілотний космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції - у тестовому режимі без екіпажу.
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