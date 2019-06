Falcon Heavy: третий запуск ракеты прошел частично удачно

Попытка управляемой посадки на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей, при этом два многоразовых боковых ускорителя первой ступени успешно приземлились на космодроме.

Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Отмечается, что ступень при посадке на платформу "Of Course I Still Love You", находившуюся вблизи Флориды, промахнулась и упала в океан.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8