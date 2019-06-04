Не SpaceX єдиною. 6 приватних "космічних" компаній, про які варто знати

На аерокосмічному ринку є й інші значущі приватні компанії, у тому числі — з українським слідом.

Дітище Ілона Маска — провідний гравець на аерокосмічному ринку. Однак поряд з ним створенням супутників, дослідженням космосу або запуском вантажів займаються й інші — стартапи, які вже отримали інвестиції або тільки тестують продукт.

Автор вибрала шість проектів з різних напрямків. Вони пропонують небанальні рішення — від запуску злитків у космос до видобутку корисних копалин на Місяці.

Firefly Aerospace

У 2014 році в Остіні (США) була заснована ракетобудівна компанія Firefly Space Systems. У 2017 році частину її активів придбав українець Максим Поляков, інвестувавши 75 млн дол. Стартап перезапустили як Firefly Aerospace.

Проект підтримує ідею New Space — розширення доступу до космосу. У 2018 році агентство NASA назвало Firefly однією з дев'яти компаній, з якими співпрацюватиме в рамках відправки спускових апаратів за програмою освоєння Місяця.

У Дніпрі понад рік працює R&D-центр компанії, при цьому вона позиціонується як повністю американська. Як відомо, в Україні приватне ракетобудування заборонене законодавством.

Перший комерційний запуск ракети Alpha, спроектованої Firefly, запланований на грудень 2019 року. Він пройде в Каліфорнії на військовій базі Ванденберг. Тестові випробування двох ступенів ракети відбулися навесні 2019 року.

Space 1000

Закрите ком'юніті візіонерів Space 1000 створив українець Денис Руденко для підприємців, IT-фахівців і топ-менеджерів провідних компаній.

Мета співтовариства — сформувати культуру краудфандингу для будівництва міжнародної космічної експо-зони на Карибських островах і популяризувати тему космосу в Україні.

Його члени — люди, які цікавляться космічною індустрією і вірять, що майбутнє — за глобальністю.

Спільнота розвиває український підрозділ, який є частиною глобальної ініціативи. У 2019 році планується залучити першу тисячу учасників, кожен з яких отримає монету, емітовану Міністерством фінансів острова Самоа — Space Coin.

У 2020 році ком'юніті прийме ще тисячу візіонерів. Монети учасників запустять в космос, а потім повернуть назад.

Ком'юніті створене на основі компанії Decron Club. Вона спеціалізується на запуску в космос колекційних монет і дорогоцінних металів. Проект орієнтований на західний ринок. У 2018 році стартап залучив 400 тис дол від семи інвесторів, у тому числі із США.

Зароблені гроші команда SPACE 1OOO витратить на спорудження химерних будівель space1000.net

Spacebit

Британський проект Spacebit у 2017 році заснував виходець з України Павло Танасюк.

У 2018 році Spacebit разом з Lockheed Martin організував зустріч міжнародної недержавної ініціативи Moon Village Association в Лос-Анджелесі.

У 2020 році стартап планує запустити малогабаритний місяцехід — угода про політ вже укладена. Мета місії — дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин. Крім того, за інсайдерськими даними, висока ймовірність співпраці Spacebit із SpaceX.

Компанія хоче демократизувати доступ до космосу за допомогою токенізаціі комерційних космічних місій. Їх децентралізація дозволить охочим брати участь в космічних програмах.

У 2018 році Spacebit заснував призовий фонд для стартапів у галузі освоєння Місяця. Spacebit також підтримав бізнес-інкубатор Європейського космічного агентства в Нідерландах. Стартап залучив інвестиції, обсяг яких не розголошує. У планах — просування на західному ринку.

Бачення місячної екосистеми Spacebit medium.com

SpaceVR

Стартап робить космос відкритим для всіх, дозволяючи досліджувати галактичні простори у віртуальній реальності. Компанія заявляє про співпрацю з едвайзерами, серед яких — астронавти і вчені NASA.

Проект стартував на Kickstarter у 2015 році. Початковою метою SpaceVR був запуск на МКС камери Overview One, здатної знімати відео у форматі 360 градусів (такий формат використовують для VR-рішень).

Компанія розробила перший у світі наносупутник-VR-камеру Overview.

У 2018 році SpaceVR оголосив, що перша демонстрація VR-знімків з космосу відбудеться на фестивалі Burning Man в рамках інсталяції "Древо життя". Однак інформації про те, що проект був реалізований, немає.

Зате SpaceVR пропонує на своєму сайті space floating — VR-досвід в капсулі для флоатингу, відчуття у якій наближені до стану невагомості. За 199 дол клієнт може вирушити у віртуальну подорож навколоземною орбітою.

Moon Express

Каліфорнійська компанія планує видобувати корисні копалини на Місяці. Moon Express розробляє роботизовані системи, які буде відправляти в місячні експедиції.

Стартап був фіналістом Google Lunar Xprize, переможець якого повинен був досліджувати Місяць, але конкурс скасували. Перша дослідницька місія Moon Express запланована на липень 2020 року.

У 2018 році стартап оголосив про залучення 12,5 млн дол інвестицій. За даними Spacenews, один з інвесторів компанії, фонд Minerva Capital Group, заявив, що їх привабила продумана економічна модель стартапу.

Компанія хоче стати першим приватним підприємством, яке проведе експедицію на Місяць. Дозвіл від уряду США провести приватну посадку Moon Express вже отримала.

Боб Ричардс, генеральний директор Moon Express , вважає, що зібрані компанією кошти дозволять почати першу місячну місію в липні 2020 року Фото Moon Express

Rocket Lab

Rocket Lab будує ракети і запускає в космос супутники. Компанію створив новозеландець Пітер Бек у 2006 році, а в 2010 році стартап уклав угоду з американським урядом.

Головний офіс компанії розташований у США, але є і новозеландський підрозділ. Як повідомляє Crunchbase, Rocket Lab залучила 215 млн дол в чотирьох раундах.

Використовуючи технології 3D-друку, Rocket Lab створює одну ракету на місяць, але прагне скоротити виробничий цикл до тижня. Запуски проходитимуть з такою ж періодичністю.

У травні 2019 року компанія провела шостий успішний запуск надлегкої ракети-носія Electron, вивівши на орбіту три експериментальні супутники.

Двоступенева ракета Electron створена спеціально для запусків мікро- і наносупутників. Вага корисного вантажу на ній може становити до 225 кг, якщо мова йде про запуск супутника на низьку навколоземну орбіту.

Запуск Rocket Lab Electron Rocket Lab/Trevor Mahlmann.

Orbital Insight

Цей стартап, заснований у 2013 році, аналізує супутникові зображення. За даними Crunchbase, Orbital Insights залучив 78,7 млн дол.

23 травня 2019 року проект оголосив про запуск комерційного продукту для геопросторової аналітики GO — інтелектуальної платформи, яка аналізує величезні обсяги даних з 800 млн підключених датчиків.

Використовувати SaaS-платформу можуть урядові та неурядові організації, банки та інші великі компанії для моніторингу даних в режимі, наближеному до реального часу. За заявами творців, це можуть бути як дані про постачання нафти, так і інформація про вирубування лісів або пішохідний трафік.

Контейнеровози на якорі біля порту Сінгапура. Знімок зроблений супутником Dove 29 липня 2016 року planet.com

Розвиток технологій сприяє зростанню числа приватних космічних компаній. У найближчі роки стартапи можуть відтіснити деякі урядові ініціативи щодо вивчення та освоєння космосу.