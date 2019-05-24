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SpaceX запустила ракету з супутниками для глобального інтернету

П'ятниця, 24 травня 2019, 11:05
 

Американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX вночі в четвер, 23 травня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

Про це пише "Укрінформ".

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено!" - йдеться у твіті компанії.

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида, о 22:30 за місцевим часом (5:30 24 травня за Києвом).

У SpaceX повідомили, що супутники будуть виведені на орбіту на висоті 440 км приблизно через одну годину і дві хвилини після запуску, після чого досягнуть заданої висоти 550 км, використовуючи двигуни малої тяги.

Це була вже третя спроба запуску, який уже кілька разів переносився.

Супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

План подальших запусків обговорюватиметься. Покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом глава SpaceX Ілон Маск планує до кінця 2020 року.

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