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Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію

Субота, 22 червня 2019, 10:00

Президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Російської Федерації з 8 липня літати в Грузію.

Про це пише Громадське з посиланням на опублікований на сайті Кремля указ Путіна.

Повідомляється, що указ "щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян" "тимчасово забороняє здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії".

Також на час дії заборони російським туроператорам радять не продавати тури з Росії у Грузію.

Крім того, як відзначає видання, Путін наказав повернути росіян з Грузії.

"Вжити заходів щодо забезпечення повернення росіян з Грузії, а російському МЗС — забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ у Грузії", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.

У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.

Українська правда

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