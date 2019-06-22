Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію
Президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Російської Федерації з 8 липня літати в Грузію.
Про це пише Громадське з посиланням на опублікований на сайті Кремля указ Путіна.
Повідомляється, що указ "щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян" "тимчасово забороняє здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії".
Також на час дії заборони російським туроператорам радять не продавати тури з Росії у Грузію.
Крім того, як відзначає видання, Путін наказав повернути росіян з Грузії.
"Вжити заходів щодо забезпечення повернення росіян з Грузії, а російському МЗС — забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ у Грузії", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.
У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.
Українська правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua