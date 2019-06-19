Рожкова не знає, хто стоїть за спробою прибрати її з НБУ і передбачає "особисту помсту"

Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова не знає, хто стоїть за спробою прибрати її з центробанку, однак переконана: прибрати одну людину - це не означає змінити політику НБУ.

Про це йшла мова у публікації ЕП: Заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про маніпуляції Коломойського, майбутнє Приватбанку і НБУ.

Так, серед імовірних призвідників кампанії проти Рожкової можуть стояти як власники колишніх неплатоспроможних банків, так і олігарх Ігор Коломойський, або народний депутат від "Батьківщини" Юрій Савчук, який подав до Рожкової позов.

Якщо говорити про Коломойського, то, на його думку, Рожкова не повинна працювати в НБУ через історію зі скандальними плівками. Крім того, саме нинішня заступник голови НБУ разом із Валерією Гонтаревою відповідали за націоналізацію Приватбанку, а зараз олігарх вимагає компенсацію у справі цієї установи.

Відсторонити Рожкову від виконання обов'язків через судові позови намагається також депутат Савчук, який у кінці травня подав позов до Окружного адміністративного суду Києва із вимогою заборонити Рожковій працювати в НБУ.

За словами Рожкової, зараз також активізувалося багато кримінальних справ стосовно співробітників НБУ. Наприклад, остання справа, відкрита Державним бюро розслідувань.

"Одним із звинувачень є "продаж кредитів співробітників НБУ за заниженою вартістю". Але ж ми всі робимо через ProZorro, позбавляючись від невластивої для центрального банку функції - обслуговування кредитів, виданих колись співробітникам НБУ", - сказала вона.

Окрім того, з ринку пішло сто фінустанов. Колишні власники банків також можуть бути зацікавлені в тому, щоб Рожкова пішла з НБУ. Водночас вона підкреслила, що у випадку з цими банками "все відбувалося в рамках затвердженої політики Нацбанку".

"Я є членом команди і поділяю підходи, які наша команда розробила у 2014 році. Зараз ми їх удосконалюємо. Прибрати одну людину не означає, що зміниться політика Національного банку, правда? ", - підкреслила Рожкова.

Вона погодилася з тим, що судові процеси можуть зіпсувати ділову репутацію, і що з юридичної точки зору це є підставою для відставки. І припустила, що, можливо, подібні позови - це просто особиста помста.

Нагадаємо, раніше Рожкова заявила, що, на її думку, Коломойський хоче "притягнути до відповідальності їх із екс-главою НБУ Гонтаревою не тільки через гроші, але також через особисту неприязнь.

Читайте інтерв'ю повністю: Заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про маніпуляції Коломойського, майбутнє Приватбанку і НБУ.

Економічна правда