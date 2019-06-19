Рожкова не знает, кто стоит за попыткой уйти ее из НБУ и предполагает "личную месть"

Замглавы Национального банка Екатерина Рожкова не знает, кто стоит за попыткой убрать ее из центробанка, и уверена: убрать одного человека – это не значит поменять политику НБУ.

Об этом шла речь в публикации ЭП: Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ.

Так, среди вероятных зачинщиков кампании против Рожковой могут стоять как собственники бывших неплатежеспособных банков, так и олигарх Игорь Коломойский, или народный депутат от "Батькивщины" Юрий Савчук, который подал к Рожковой иск.

Если говорить о Коломойском, то, по его мнению, Рожкова не должна работать в НБУ из-за истории со скандальными пленками. Кроме того, именно нынешняя замглавы НБУ вместе с Валерией Гонтаревой отвечали за национализацию Приватбанка, а сейчас олигарх требует компенсацию по делу этого учреждения.

Отстранить Рожкову от исполнения обязанностей через судебные иски пытается также депутат Савчук, который в конце мая подал иск в Окружной административный суд города Киева c требованием запретить Рожковой работать в НБУ.

По словам Рожковой, сейчас также активизировались многие уголовные дела в отношении сотрудников НБУ. Например, последнее дело, открытое Государственным бюро расследований.

"Одним из обвинений является "продажа кредитов сотрудников НБУ по заниженной стоимости". Но мы ведь все делаем через ProZorro, избавляясь от несвойственной для центрального банка функции — обслуживания кредитов, выданных когда-то сотрудникам НБУ", - сказала она.

Кроме того, с рынка ушло сто финучреждений. Бывшие собственники этих банков также могут быть заинтересованы в том, чтобы Рожкова ушла из НБУ. В то же время она подчеркнула, что в случае с этими банками "все происходило в рамках утвержденной политики Нацбанка".

"Я являюсь членом команды и разделяю подходы, которые наша команда выработала в 2014 году. Сейчас мы их совершенствуем. Убрать одного человека не значит, что поменяется политика Национального банка, правда?", - подчеркнула Рожкова.

Она согласилась с тем, что судебные процессы могут испортить деловую репутацию, и что с юридической точки зрения это является основанием для отставки. И предположила, что, возможно, подобные иски — это просто личная месть.

Напомним, ранее Рожкова заявила, что, по ее мнению, Коломойский хочет "привлечь к ответственности" их с экс-главой НБУ Гонтаревой не только из-за денег, но также из-за личной неприязни.

Читайте интервью полностью: Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

Экономическая правда