До Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку—2"

Сенатор Джон Баррассо вніс в американський Конгрес законопроект, яким передбачено введення обмежувальних заходів щодо проекту "Північний потік-2" та інших російських газопроводів.

Про це йдеться в заяві прес-служби сенатора, пише Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується, що законопроект "передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", яким буде транспортуватися газ з Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів".

"Закон про співпрацю в галузі енергетичної безпеки з союзниками в Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію", - вважає сенатор.

Крім цього, в документі підкреслюється, що "деякі європейські союзники США все більше залежать від російського газу, і Росія продовжує підривати мир і безпеку в Європі за допомогою різних механізмів, включаючи використання енергії як геополітичної зброї".

"Трубопровід "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ з Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", - упевнений сенатор Баррассо.

Нагадуємо:

Раніше на цьому тижні президент США Дональд Трамп пригрозив ввести односторонні санкції щодо учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2". Трамп зазначив, що альтернативним джерелом для ФРН може стати скраплений природний газ з США.

Міністр енергетики США Рік Перрі раніше анонсував ухвалення законопроєкту про санкції проти компаній-учасниць проєкту "Північний потік-2" у "не дуже віддаленому майбутньому".

Проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Українська правда