В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока—2"

Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора, пишет Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".

"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.

Напоминаем:

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2". Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

Министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Украинская правда