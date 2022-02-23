США вводять санкції проти оператора Північного потоку - 2

Сполучені Штати запроваджують санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Він наголосив, що "Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками, аби дати рішучу, єдину відповідь відколи Росія почала розгортати війська до українського кордону". У вівторок під час пресконференції Байден заявляв, що зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом з метою зупинити газогін "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

"Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я заявляв, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", – заявив Байден.

Президент Сполучених Штатів додав, що своїми діями президент РФ Владімір Путін надав світові "величезний стимул перейти від російського газу до інших видів енергії".

Нагадуємо:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці у вівторок заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2. Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Газовий монополіст неодноразово використовував ПП2 як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.

Реакція Росії не забарила – член Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив європейцям "газом по 2 тисячі євро за тисячу кубів".



