В Україні запрацював цілодобовий онлайн-сервіс зарахування платежів
Приватбанк і компанія Payoneer, виробник однойменної платіжної системи, запустили в Україні цілодобовий онлайн-сервіс зарахування платежів.
Про це повідомила прес-служба банку.
Як зазначили у банку, фрілансери та ІТ-фахівці зможуть отримувати кошти на рахунки Приватбанку в режимі 24/7, а не тільки у робочий час, як у інших банків. Цілодобовий режим виплат працює для всіх фізичних осіб.
Також із початку червня Приватбанк продовжує пільгові тарифи для фрілансерів на зарахування платежів від Payoneer.
"Перерахування коштів у гривні на рахунок підприємця і переказ на особисту картку для виплат проводиться без комісії банку, також без комісій банк забезпечує обмін валют. Отримати готівку в гривні з карт Payoneer у банкоматах Приватбанку можна без комісій", - розповіли у банку.
На сьогоднішній день Приватбанк обслуговує понад 50 тисяч користувачів сервісу Payoneer.
Також банк надає фрілансерам сучасні технології для розрахунків із іноземними замовниками, у тому числі управління валютними зарахуваннями з-за кордону.
У фінустанові також зазначили, що зарахування коштів здійснюється банком без додаткових комісій, а для фрілансерів-підприємців діє спрощений режим валютного контролю.
Нагадаємо, раніше Приватбанк запустив у мобільному додатку Приват24 і інтернет-банку бота для замовлення великих сум готівки, які можна буде забрати в зручному для себе відділенні.
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Економічна правда
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