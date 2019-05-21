Приватбанк запустив грошового бота в Приват24

Приватбанк запустив у мобільному додатку Приват24 та інтернет-банку бота для замовлення великих сум готівки, які можна буде забрати у зручному для себе відділенні.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Щоб скористатися ботом, у додатку Privat24 потрібно обрати меню "Допомога Онлайн" або "Персональний банкір" (для Gold-клієнтів) та в полі вибрати "Замовлення готівки". Далі бот запропонує зазначити дату, необхідну суму, адресу отримання.

У банку підкреслили, що замовити готівку можна в межах доступного залишку на рахунку.

Мінімальна сума замовлення – 10 тисяч гривень, 50 доларів та 50 євро.

"Кошти можна буде забрати в обрану дату в зручному для клієнта відділенні, що буде зазначено в замовленні. Для цього потрібно просто звернутися до каси та отримати свою готівку", - пояснили у банку.

Нагадаємо, що нещодавно Приватбанк запустив першого бота-рекрутера в Telegram. Він дозволяє швидко знайти вакансії у фінансовій установі та автоматично подати заявку на прийняття на роботу.

Також нагадаємо, що раніше Приватбанк запустив безкоштовні грошові перекази до України з Польщі разом із онлайн-сервісом PayUkraine та MasterCard.

Економічна правда