Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк запустив грошового бота в Приват24

Вівторок, 21 травня 2019, 13:50
 

Приватбанк запустив у мобільному додатку Приват24 та інтернет-банку бота для замовлення великих сум готівки, які можна буде забрати у зручному для себе відділенні.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Щоб скористатися ботом, у додатку Privat24 потрібно обрати меню "Допомога Онлайн" або "Персональний банкір" (для Gold-клієнтів) та в полі вибрати "Замовлення готівки". Далі бот запропонує зазначити дату, необхідну суму, адресу отримання.

У банку підкреслили, що замовити готівку можна в межах доступного залишку на рахунку.

Мінімальна сума замовлення – 10 тисяч гривень, 50 доларів та 50 євро.

"Кошти можна буде забрати в обрану дату в зручному для клієнта відділенні, що буде зазначено в замовленні. Для цього потрібно просто звернутися до каси та отримати свою готівку", - пояснили у банку.

Нагадаємо, що нещодавно Приватбанк запустив першого бота-рекрутера в Telegram. Він дозволяє швидко знайти вакансії у фінансовій установі та автоматично подати заявку на прийняття на роботу.

Також нагадаємо, що раніше Приватбанк запустив безкоштовні грошові перекази до України з Польщі разом із онлайн-сервісом PayUkraine та MasterCard.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гроші Приватбанк банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Посол ЄС: Київ не використав 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу 16 травня 2019, 10:01
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку виросли в 2,5 рази 2 травня 2019, 10:24
Статки Білла Гейтса перевищили 100 мільярдів доларів 21 квітня 2019, 12:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!