В Украине запустили круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

Приватбанк и компания Payoneer, производитель одноименной платежной системы, запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отметили в банке, фрилансеры и ІТ-специалисты смогут получать средства на счета Приватбанка в режиме 24/7, а не только в рабочее время, как у других банков. Круглосуточный режим выплат работает для всех физических лиц.

Также с начала июня Приватбанк продлевает льготные тарифы для фрилансеров на зачисление платежей от Payoneer.

"Перечисление средств в гривне на счет предпринимателя и перевод на личную карту для выплат производится без комиссии банка, также без комиссий банк обеспечивает обмен валют. Получить наличные в гривне с карт Payoneer в банкоматах ПриватБанка можно без комиссий", - отметили в банке.

На сегодняшний день Приватбанк обслуживает свыше 50 тысяч пользователей сервиса Payoneer.

Также банк предоставляет фрилансерам современные технологии для расчетов с иностранными заказчиками, в том числе управление валютными зачислениями из-за границы.

В финучреждении также отметили, что зачисление средств осуществляется банком без дополнительных комиссий, для фрилансеров-предпринимателей также действует упрощенный режим валютного контроля.

Напомним, ранее Приватбанк запустил в мобильном приложении Приват24 и интернет-банка бота для заказа крупных сумм наличных, которые можно будет забрать в удобном для себя отделении.

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Экономическая правда