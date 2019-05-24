В Україні зроблено крок до створення енергетичних хабів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила план заходів щодо створення умов для функціонування в Україні енергетичних хабів - товарних багатосторонніх торговельних систем, на яких буде здійснюватися торгівля енергетичними товарами і пов'язаними з ними фінансовими продуктами.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

"Прозорість і конкурентність, принципи, які ми поклали в основу цієї моделі - єдине, що може нам гарантувати чесні ціни на такі важливі для економіки енергетичні ресурси", - заявив глава Нацкомісії Тимур Хромаєв.

Комісія зазначила, що план передбачає перелік і графік розробки відповідних законопроектів і регуляторних правил, формування вимог до майбутніх учасників торгівлі, а також заходи взаємодії з іншими зацікавленими сторонами.

За основу української моделі ринку для позабіржової і організованої торгівлі енергоресурсами і деривативами НКЦБФР прийняла стандарти Євросоюзу, що забезпечують конкурентні умови торгівлі та прозоре ціноутворення на енергетичні товари.

План заходів містить покрокову карту гармонізації національного законодавства України до стандартів ЄС, засновану на детальному аналізі, проведеному НКЦПФР із залученням міжнародних експертів та за підтримки ЄС.

"Ми ґрунтовно опрацювали створення української моделі енергетичних хабів, з глибоким gap-аналізом українського законодавства і стандартів ЄС. Наш план їх створення ґрунтується на кращих практиках ЄС і враховує українську специфіку", - зазначив Хромаєв.

Він вважає, що енергетична політика не може успішно реалізовуватися без належної інфраструктури, зокрема, фінансової.

"Нафта тече трубами, але розрахунки за неї проходять через фінансовий ринок", - зазначив глава Комісії.