Медіахолдинг UMH Курченка підлягає конфіскації - Луценко

Медіахолдинг UMH побіжного бізнесмена Сергія Курченка підлягає конфіскації.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю LIGA.net.

"Сам актив Курченка UMH явно підлягає конфіскації. Ще два роки тому ми наклали арешт на цей медіахолдинг", - сказав Луценко.

Він також додав, що прокуратура спробувала передати UMH у спеціальний орган, який повинен керувати конфіскованими активами, - АРМА.

"Але зацікавлені особи призупинили цю передачу за рішенням суду. У цьому році ми знову пішли в суди ", - підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо:

У березні 2014 року Курченку оголосили підозру за спільне з іншими особами розкрадання майна держпідприємства ПАТ "Укргазвидобування" та оголосили його у розшук.

Тоді ж Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

До введення тимчасової адміністрації "Брокбізнесбанк" контролювався бізнесменом Сергієм Курченком.

Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.

24 травня його вперше внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства.

У грудні 2017 року суд заарештував власність UMH Курченко.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача.

У грудні 2018 року Луценко заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані зі спецконфіскаціей медіахолдингу Курченка.

22 грудня того ж року Печерський райсуд Києва відмовився передати майно медіахолдингу UMH group Нацагентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Причина: прокурор не надав доказів, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Економічна правда