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Все будівництво в Одесі тимчасово призупинять — Луценко

Вівторок, 4 грудня 2018, 15:45
 

Будівельні роботи в Одесі призупинять на місяць і проведуть перевірки дозвільної документації забудовників.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні попросив губернатора в рамках його повноважень і міністра внутрішніх справ провести зупинку всього будівництва, провести перевірки документів, причому почати це буквально через тиждень. За тиждень ми запропонуємо алгоритм, і всі будівельники повинні показати свої документи. Почнемо з Одеси, а потім далі", - сказав він.

За словами генпрокурора, насильство на вулицях пов'язане, зокрема, з незаконною діяльністю забудовників.

"У багатьох випадках насильство на вулицях відбувається через протистояння різних забудовників. Потрібно розібратися, чому навколо будівництва стільки напівкримінальної та кримінальної активності. Відповідь очевидна: більшість забудовників не має повного пакету документів і користується наближеністю до влади, щоб отримати шматок землі", - сказав він.

Луценко також зазначив, що керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев піддається атакам після введення електронної системи дозвільної документації і ряду кадрових рішень.

За його словами, введення електронної системи розгляду дозвільної документації на будівництво зменшує корупційні ризики в сфері будівництва.

Генпрокурор також нагадав, що вже затримані на хабарах троє керівників обласних ДАБІ та один з них відсторонений від посади.

За даними сайту lun.ua, наразі в Одесі триває будівництво понад 130 багатоквартирних будинків.

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будівництво Одеса Луценко Генпрокуратура

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