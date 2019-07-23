НАБУ звинувачує Луценка в необгрунтованій зміні підслідності справи "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступають проти зміни підслідності справи про заволодіння 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", яке генеральний прокурор Юрій Луценко передав Національній поліції.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Зміна підслідності у справі про заволодіння 20 млн дол державного "Ощадбанку", в рамках якого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, неприпустима і прямо порушує вимоги КПК України", - йдеться в заяві.

"Відповідне рішення з незрозумілих підстав без витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження, генеральний прокурор ухвалив 19 липня 2019 року", - сказано в заяві.

Національне антикорупційне бюро зазначає, відповідно до чинного законодавства цей злочин може розслідувати винятково Нацбюро, а, отже, генеральний прокурор прийняв рішення всупереч закону.

"Таке рішення генерального прокурора ставить під загрозу можливість притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності. Навіть в разі, якщо Нацполіція завершить розслідування, суд може повернути обвинувальний акт прокурору як такий, що не відповідає вимогам КПК про визначення підслідності", - сказано в заяві.

У Нацбюро закликають генпрокурора Луценка повернути кримінальне провадження детективам НАБУ для притягнення до відповідальності винних.

"НАБУ і САП закликають Юрія Луценка якомога швидше прийняти процесуальне рішення, яким повернути кримінальне провадження детективам і визначити підслідність за НАБУ, як це і передбачено законодавством", - сказано в заяві.

Нагадуємо:

В рамках слідства детективи Національного антикорупційного бюро отримали висновок Державної аудиторської служби, яким встановлено відсутність порушень з боку банку за операціями, що є предметом досудового розслідування, що призвели до завдання матеріальних збитків банку.

В рамках досудового розслідування НАБУ затримало 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні коштами банку. Серед них посадові особи "Креативу", син Березкіна і двоє співробітників банку.

За даними САП, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 року - січня 2014 року бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в Ощадбанку за договором кредитної лінії в сумі 20 млн доларів (на момент скоєння злочину - 160 млн грн).

Договір був укладений в порушення вимог кредитної політики Ощадбанку і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 млн доларів ​​(або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства колишніми на той момент бенефіціарами групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічного масла, чого насправді не було.

Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креатива" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частина коштів була використана на власні потреби.

Економічна правда