Медиахолдинг UMH Курченко подлежит конфискации – Луценко

Медиахолдинг UMH беглого бизнесмена Сергея Курченко подлежит конфискации.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью LIGA.net.

"Сам актив Курченко UMH явно подлежит конфискации. Еще два года назад мы наложили арест на этот медиахолдинг", - сказал Луценко.

Он также добавил, что прокуратура попыталась передать UMH в специальный орган, который должен управлять конфискованными активами, - АРМА.

"Но заинтересованные лица приостановили эту передачу по решению суда. В этом году мы снова пошли в суды", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним:

В марте 2014 года Курченко объявили подозрение в хищении имущества государственного предприятия ПАО "Укргаздобыча" и объявили его в розыск.

Тогда же Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглого олигарха Сергея Курченко.

В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.

До введения временной администрации "Брокбизнесбанк" контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.

Курченко есть в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками.

24 мая его впервые внесли в список санкций Совета национальной безопасности и обороны.

С февраля 2014 года он находится за пределами Украины, где скрывается от следствия.

В декабре 2017 года суд арестовал собственность UMH Курченко.

В ноябре 2018 года Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха.

В декабре 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.

22 декабря того же года Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Нацагентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.

Экономическая правда