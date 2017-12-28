Суд арештував власність UMH Курченка

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна "бухгалтера Сім'ї Януковича", втікача Сергія Курченка.

Про це йдеться в рішенні суду.

З матеріалів суду випливає, що прокурор та слідчі Генпрокуратури, які розслідують злочини, вчинені колишнім президентом Віктором Януковичем, клопотали про арешт власності UMH, кінцевим бенефіціаром якого є Курченко, а саме: "кошти державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також, щодо інших злочинів".

Правоохоронці мотивували своє клопотання тим, що зазначені активи пов’язані з розслідуванням злочинів, вчинених колишнім президентом, та привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці також вказали на ризик втрати цих активів та незаконність їхнього походження.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

Раніше Луценко заявляв про можливу конфіскацію медіахолдингу Курченка до кінця року.