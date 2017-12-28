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Суд арештував власність UMH Курченка

Четвер, 28 грудня 2017, 14:40

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна "бухгалтера Сім'ї Януковича", втікача Сергія Курченка.

Про це йдеться в рішенні суду.

З матеріалів суду випливає, що прокурор та слідчі Генпрокуратури, які розслідують злочини, вчинені колишнім президентом Віктором Януковичем, клопотали про арешт власності UMH, кінцевим бенефіціаром якого є Курченко, а саме: "кошти державних та  інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в  особливо великих розмірах, ухилення від  сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та  придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з  метою прикриття незаконної діяльності, що  заподіяло велику матеріальну шкоду, а  також, щодо  інших злочинів".

Правоохоронці мотивували своє клопотання тим, що зазначені активи пов’язані з розслідуванням злочинів, вчинених колишнім президентом, та привласненням майна або  заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в  особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці також вказали на ризик втрати цих активів та незаконність їхнього походження.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

Раніше Луценко заявляв про можливу конфіскацію медіахолдингу Курченка до кінця року. 

суд Курченко
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