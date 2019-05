Уряд оскаржив скасування націоналізації Приватбанку

Кабінет міністрів 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

Про це свідчать дані реєстру апеляційних скарг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року скасував рішення про націоналізацію Приватбанку, а також рішення Національного банку про перелік пов'язаних осіб фінустанови.

Уряд 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї фінустанови.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю втратили акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Нагадуємо:

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

В березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.