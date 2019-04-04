МЗС за рік оформило близько 11 тисяч електронних віз в Україну

Іноземці за рік оформили близько 11 тис. електронних віз для в'їзду в Україну, найбільшим попитом цей сервіс користується у громадян Китаю.

Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"З 4 квітня 2018 року було запроваджено електронні візи для громадян 44 країн, і вже до кінця минулого року Міністерством закордонних справ було оформлено близько 6 тис. електронних віз. З 1 січня запроваджено е-візи громадянам вже 52 країн світу і розширено перелік підстав для їх оформлення. За перший квартал цього року нами оформлено майже 5 тис. електронних віз", - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що основними користувачами е-Віз для в'їзду в Україну є громадяни Китаю - на них припадає близько 60 відсотків від загальної кількості запитів. Окрім того, торік було оформлено близько 2 тис. електронних віз громадянам Австралії, більше 1 тис. - громадянам Саудівської Аравії , близько півтисячі - громадянам Мексики.

Відповідаючи на запитання стосовно відмов у е-Візах, він зазначив, що їх кількість незначна, а причини здебільшого технічні - неправильне сканування фотографії, відсутність якихось документів тощо. У такому разі консули в інтерактивному режимі повідомляють заявнику, щоб він це усунув.

Погорельцев також зауважив, що причиною відмови в отриманні е-Візи може бути заборона в'їзду компетентними органами.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запроваджено централізоване оформлення е-Віз громадянам 52 країн світу і розширено перелік підстав для їх оформлення.

Європейська правда