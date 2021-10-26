Україна підготувала низку кроків, якщо РФ припинить постачання газу – глава МЗС

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Україна має "низку асиметричних кроків у відповідь", якщо Росія вирішить перекрити постачання газу в Україну.

Про це написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів Twitter.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь", - заявив міністр.

Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь. https://t.co/l7HXfynDhB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Нагадаємо:

Оператор газотранспортної системи України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на листопад та викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа", який проходить територією Польщі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, а для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі повинні збільшити покупку газу.

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Екноомічна правда