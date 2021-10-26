Всі розділи
Укр / Рус

Україна підготувала низку кроків, якщо РФ припинить постачання газу – глава МЗС

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:15
 
unsplash

Україна має "низку асиметричних кроків у відповідь", якщо Росія вирішить перекрити постачання газу в Україну.

Про це написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів Twitter.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь", - заявив міністр.

Нагадаємо:

Оператор газотранспортної системи України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на листопад та викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа", який проходить територією Польщі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, а для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі повинні збільшити покупку газу.

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Екноомічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія МЗС газ Україна транзит газу

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Компенсація Росією 1,4 млрд доларів за Крим: Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції 26 жовтня 2021, 12:00
Радник Байдена: Путін наближається до використання газу як зброї 26 жовтня 2021, 09:58
Молдові підставили газове плече. Чому Україна позичає газ сусідам, коли самим може не вистачити 25 жовтня 2021, 08:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!