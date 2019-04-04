МИД за год оформил около 11 тысяч электронных виз в Украину

Иностранцы за год оформили около 11 тыс. электронных виз для въезда в Украину, наибольшим спросом этот сервис пользуется у граждан Китая.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"С 4 апреля 2018 года были введены электронные визы для граждан 44 стран, и уже к концу прошлого года Министерством иностранных дел было оформлено около 6 тыс. электронных виз. С 1 января введен е-визы гражданам уже 52 стран мира и расширен перечень оснований для их оформления. За первый квартал этого года нами оформлено почти 5 тыс. электронных виз", - сказал Погорельцев.

Он проинформировал, что основными пользователями е-Виз для въезда в Украину граждане Китая - на них приходится около 60 процентов от общего количества запросов. Кроме того, в прошлом году было оформлено около 2 тыс. электронных виз гражданам Австралии, более 1 тыс. - гражданам Саудовской Аравии , около полутысячи - гражданам Мексики.

Отвечая на вопрос об отказах в Е-визах, он отметил, что их количество незначительное, а причины в основном технические-неправильное сканирование фотографии, отсутствие каких-то документов и тому подобное. В таком случае консулы в интерактивном режиме сообщают заявителю, чтобы он это устранил.

Погорельцев также отметил, что причиной отказа в получении е-Визы может быть запрет въезда компетентными органами.

Напомним, с 1 января в Украине введено централизованное оформление е-Виз гражданам 52 стран мира и расширен перечень оснований для их оформления.

Европейская правда