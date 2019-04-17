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Португальські АЗС залишилися без пального

Середа, 17 квітня 2019, 16:45
 

Запаси пального на автозаправних станціях по всій Португалії вичерпуються на тлі страйку водіїв через зарплату та умови праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Страйк близько 800 водіїв вантажівок, які перевозять небезпечні матеріали, спричинив поспіх серед водіїв, які почали наповнювати баки і скуповувати пальне, залишивши сотні автозаправних станцій закритими у середу, 17 квітня.

Влада наказала водіям забезпечити мінімальний рівень обслуговування, доставляючи пальне до аеропортів, лікарень і служб екстреної допомоги, а також 30% середніх щоденних запасів на АЗС у столиці Лісабоні і Порту, другому за величиною місті. Уряд заявляє, що може вимагати додаткових поставок, якщо вони потрібні, щоб уникнути серйозного економічного збитку.

Водії хочуть підвищення оплати праці та скорочення робочого часу. Зустріч між роботодавцями та профспілкою водіїв вантажних автомобілів завершилася без згоди 16 квітня.

Європейська правда

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Португалія бензин

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