Все разделы
Укр / Рус

Португальские АЗС остались без горючего

Среда, 17 апреля 2019, 16:45
 

Запасы топлива на автозаправочных станциях по всей Португалии исчерпываются на фоне забастовки водителей из-за зарплаты и условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Забастовка около 800 водителей грузовиков, которые перевозят опасные материалы, привела к ажиотажу среди водителей, которые начали наполнять баки и скупать топливо, оставив сотни автозаправочных станций закрытыми в среду, 17 апреля.

Власти приказали водителям обеспечить минимальный уровень обслуживания, доставляя топливо в аэропорты, больницы и службы экстренной помощи, а также 30% средних ежедневных запасов на АЗС в столице Лиссабоне и Порту, втором по величине городе. Правительство заявляет, что может потребовать дополнительных поставок, если они нужны, чтобы избежать серьезного экономического ущерба.

Водители хотят повышения оплаты труда и сокращение рабочего времени. Встреча между работодателями и профсоюзом водителей грузовых автомобилей завершилась без согласия 16 апреля.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Португалия бензин

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Wizz Air объяснили перенос запуска рейсов на Лиссабон и Таллинн 28 декабря 2017, 18:00
Совет ЕС решил не штрафовать Испанию и Португалию за дефицит бюджета 9 августа 2016, 13:02
ЕС начал процедуру введения санкций против Испании и Португалии 12 июля 2016, 16:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте