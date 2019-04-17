Португальские АЗС остались без горючего

Запасы топлива на автозаправочных станциях по всей Португалии исчерпываются на фоне забастовки водителей из-за зарплаты и условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Забастовка около 800 водителей грузовиков, которые перевозят опасные материалы, привела к ажиотажу среди водителей, которые начали наполнять баки и скупать топливо, оставив сотни автозаправочных станций закрытыми в среду, 17 апреля.

Власти приказали водителям обеспечить минимальный уровень обслуживания, доставляя топливо в аэропорты, больницы и службы экстренной помощи, а также 30% средних ежедневных запасов на АЗС в столице Лиссабоне и Порту, втором по величине городе. Правительство заявляет, что может потребовать дополнительных поставок, если они нужны, чтобы избежать серьезного экономического ущерба.

Водители хотят повышения оплаты труда и сокращение рабочего времени. Встреча между работодателями и профсоюзом водителей грузовых автомобилей завершилась без согласия 16 апреля.

Европейская правда