Португальці побудують у Вінниці завод будматеріалів – мер

Португальська компанія TCS підтвердила намір розмістити у Вінниці завод будматеріалів. Запланований обсяг інвестицій – 33 мільйони євро.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

На заводі вироблятимуть будівельні блоки "за інноваційною системою та європейськими стандартами".

Вінницька міська рада

"Ще один інноваційний завод з’явиться у Вінниці на території індустріального парку. Португальська компанія TCS підтвердила свої інвестиційні наміри. Будівництво об’єкту розпочнеться вже цього року. Сьогодні з нашими партнерами підписали відповідні угоди у рамках меморандуму про співпрацю", – написав Моргунов.

За його словами, TCS планує інвестувати у створення підприємства з виробництва будівельних матеріалів близько 33 млн євро. Завершити будівництво заводу у повному обсязі планується 2025 року. Випускати продукцію завод розпочне вже 2023 року.

У Вінницькій міській раді додали, що після завершення всіх етапів будівництва на підприємстві передбачається створити понад 200 робочих місць.

Інвестор та міськрада підписали договір суборенди земельної ділянки та договір про здійснення господарської діяльності ТОВ "ТІСІЕС Українські Інвестиції" у межах Вінницького індустріального парку.

Економічна правда