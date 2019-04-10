"Укрнафта" сплатила 13 мільйонів із простроченого податкового боргу

У 1 кварталі 2019 року ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 3,6 мільярда гривень, у тому числі 13 мільйонів у рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сума податкових платежів за звітний період перевищила відповідний показник 2018 року на 9,1% (3,3 млрд грн).

В "Укрнафті" нагадали, що на позачергових загальних зборах 28 березня акціонери схвалили рішення, яке має привести до погашення простроченого податкового боргу "Укрнафти" через придбання НАК "Нафтогаз України" 2,06 млрд кубометрів газу, що був закачаний видобувником до підземних сховищ у попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку.

Компанія направить отримані гроші виключно на погашення податкового боргу та інших податкових зобов’язань.

Також "Укрнафта" зможе повністю сплатити податковий борг лише в разі повного виконання угод про купівлю-продаж газу.

У 2018 році "Укрнафта" в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, сплативши 15,3 млрд грн та посівши четверте місце серед найбільших платників податків країни. До цієї суми також увійшли 1,24 млрд грн, які компанія перерахувала на погашення простроченого податкового боргу.