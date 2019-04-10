"Укрнафта" выплатила 13 миллионов по просроченному налоговому долгу

В 1 квартале 2019 года ПАО "Укрнафта" уплатило в бюджеты всех уровней налогов на сумму 3,6 миллиарда гривень, в том числе 13 миллионов в счет погашения просроченного налогового долга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма налоговых платежей за отчетный период превысила соответствующий показатель 2018 года на 9,1% (3,3 млрд грн).

В "Укрнафте" напомнили, что на внеочередном общем собрании 28 марта акционеры приняли решение, которое должно привести к погашению просроченного налогового долга "Укрнафты" путем приобретения НАК "Нафтогаз Украины" 2,06 млрд кубометров газа, который был закачан добытчиком в подземные хранилища в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи.

Компания направит полученные деньги исключительно на погашение налогового долга и других налоговых обязательств.

Также "Укрнафта" сможет полностью погасить налоговый долг только в случае полного выполнения соглашений о купле-продаже газа.

В 2018 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 15,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны. В эту сумму также вошли 1,24 млрд грн, которые компания перечислила на погашение просроченного налогового долга.