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Акціонери "Укрнафти" схвалили покупку "Нафтогазом" спірного газу

Четвер, 28 березня 2019, 15:25

Акціонери "Укрнафти" надали згоду на продаж НАК "Нафтогаз України" 4 мільярдів кубометрів газу, з яких 2 мільярди кубометрів це спірний газ, видобутий в 2006 році, і ще 2 мільярди кубометрів газу, який "Укрнафта" добуде в майбутньому.

Про це повідомляє enkorr.

Вранці Кабінет Міністрів оприлюднив розпорядження №176 від 27 березня 2019 р, яким зобов'язав "Нафтогаз" узгоджувати з урядом будь-які операції з відчуження або придбання активів "Укрнафти".

За словами співрозмовника enkorr, який був присутній на зборах, розпорядження уряду на зборах не обговорювалося і за покупку "Нафтогазом" газу у "Укрнафти" проголосували і представники "Нафтогазу", і представники групи "Приват". Чи було це рішення погоджено з урядом, поки невідомо

Раніше "Нафтогаз" пояснював, що хоче заплатити "Укрнафті" 35-40 млрд грн за газ для того, щоб вона мала гроші для погашення її податкового боргу, який перевищує 32 млрд грн (з урахуванням пені і штрафів).

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" має намір викупити у ПАТ "Укрнафта" 4 млрд куб. м природного газу за компенсацію, яку компанія має отримати від держави в рамках покладених на неї спеціальних зобов'язань на ринку газу (PSO).

Покупка спірного газу не була документально оформлена, а сам газ, за ​​твердженням "Нафтогазу", був використаний для потреб населення. Його ціну визначили "по формулі імпортного паритету". "Укрнафта" намагається стягнути з "Нафтогазу" цей обсяг на підставі рішення українського суду від 2014 р.

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Укрнафта Нафтогаз газ

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