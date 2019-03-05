У росіян зі списку Forbes змінився лідер

В оновленому рейтингу мільярдерів журналу Forbes найбагатший росіянин Леонід Міхельсон посів 32-е місце.

Про це свідчать дані рейтингу Forbes Billionaires 2019.

Капітал голови правління НОВАТЕК Міхельсона оцінили в 24 млрд доларів.

Як пише РБК, бізнесмен повернув собі звання лідера, яке він втратив в минулому році, поступившись основному власнику НЛМК Володимиру Лісіну. В минулому році Міхельсон був третім серед росіян в списку найбагатших людей світу зі статком 18 млрд.

В цьому році Лісін розташувався на другому місці зі статком у 21,3 млрд доларів (45-е місце в світовому рейтингу).

Третє місце - у президента ЛУКОЙЛа Вагіта Алекперова (20,7 млрд доларів, 47-е місце).

У цьогорічному рейтингу 2153 доларові мільярдери з усього світу, в тому числі 98 - з Росії. Їх сукупний статок становить 421,1 млрд доларів - на 2,5% більше, ніж роком раніше.

Найбільше серед росіян розбагатіли лідери рейтингу - Міхельсон (+6 млрд доларів), Алекперов (+4,3 млрд доларів) і Тимченко (+4,1 млрд доларів).

Найбільше втратили бізнесмени, потрапили під американські санкції в 2018 році - Олег Дерипаска (-3,1 млрд доларів) і Віктор Вексельберг (-2,9 млрд доларів).

Нагадаємо:

У рейтинг Forbes потрапили сім українців, найбагатший із яких — Ринат Ахметов.

Першу ж позицію в світовому рейтингу мільярдерів зберіг засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос.

Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі на сьогоднішній день — норвежець Густав Магнар Вітзен.