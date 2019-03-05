Forbes назвав наймолодшого і найбагатшого мільярдера у світі

Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі на сьогоднішній день — норвежець Густав Магнар Вітзе (Gustav Magnar Witzое), на рахунку якого сумарно зберігається 3 мільярди доларів.

Про це свідчать дані рейтингу Forbes Billionaires 2019.

24-річному мільярдеру належить майже половина Salmar ASA — одного з найбільших у світі виробників лосося.

Він перейняв частину бізнесу у свого батька в 2013 році. Останній заснував компанію в 1991 році.

Компанія Salmar ASA очолила індустріалізацію рибного господарства у Норвегії, переробивши продукт і зробивши його не тільки більш якісним, але й дорожчим.

Як наголошується в рейтингу, старший Вітзе продовжує керувати компанією.

Густав Магнар тим часом намагається залишити власний слід, інвестуючи гроші у нерухомість і технологічні стартапи.

Хто ще потрапив у топ-найбагатших молодих мільярдерів:

Джон Коллісон — 28-річний американський та ірландський підприємець, співзасновник компанії Stripe. На його рахунку 2,1 млрд доларів.

Еван Шпігель — 28-річний американський підприємець, співзасновник і CEO месенджера Snapchat і компанії Snap Inc. Володіє 2,1 млрд доларів.

Олександра Андресен — 22-річна норвезька спадкоємиця, на рахунку якої 1,4 млрд доларів.

Катаріна Андресен — 23-річна норвезька спадкоємиця, на її рахунку 1,2 млрд доларів.

Людвіг Теодор Браун — один із спадкоємців компанії B. Braun Melsungen AG, що виробляє медичне обладнання. На рахунку 29-річного бізнесмена — 1 млрд доларів.

Кайлі Дженнер — засновниця і власниця компанії Kylie Cosmetics. Вона наймолодша у цьому списку. Володіє 1 млрд доларів.

Ханна Каспрзак — власниця данського виробника взуття ECCO. На рахунку 29-річної Каспрзак також 1 млрд доларів.

Нагадаємо:

У рейтинг Forbes потрапили сім українців, найбагатший із яких — Ринат Ахметов.

Першу ж позицію в світовому рейтингу мільярдерів зберіг засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос.

Економічна правда