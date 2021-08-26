Forbes виходить на IPO шляхом злиття з іншою компанією

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Forbes Global Media Holdings Inc ухвалила рішення вийти з первинним публічним розміщенням акцій (ІРО) на Нью-Йоркську фондову біржу через злиття з компанією Magnum Opus, їхня сукупна капіталізація сягатиме 630 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters, заява на сайті Forbes.

Видання проведе злиття з компанією Magnum Opus Acquisition Limited. Вона є "special purpose acquisition company", тобто такою, що створена виключно для виведення компаній на біржу шляхом їхнього злиття.

Передбачається, що угода згенерує 600 млн доларів виручки для Forbes. Так, 200 млн доларів, за умови згоди акціонерів, надасть Magnum Opus зі свого трасту. Ще 400 млн доларів додаткового капіталу планують отримати шляхом приватного розміщення акцій об’єднаної компанії за ціною, нижче від ринкової – 10 доларів за акцію.

CEO Forbes Майк Федерле розповів, що завдяки переходу до публічної форми Forbes матиме достатньо капіталу для більш швидкого зростання та диференціації контенту.

Угоду планують закрити наприкінці 2021 року – початку 2022 року.

Економічна правда