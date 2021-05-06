Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes

Колаж Forbes

Статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 рази з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів. Активи Пінчука збільшились з 1,4 млрд доларів до 2,5 млрд доларів, Жеваго – з 1,1 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів (+0,8 млрд доларів в порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова – в 1,7 млрд доларів (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег – у 1,7 млрд доларів (+0,4 млрд доларів).

Петро Порошенко став багатшим на 0,2 млрд доларів, його активи оцінюються в 1,6 млрд. Проте експрезидент України опустився у рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.

Загалом 76 учасників із першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до 44,5 млрд доларів.

"Вхідний квиток" до сотні збільшився на третину, до 125 млн доларів. За рік список оновився на 21%.

14 учасників потрапили до списку вперше. Їхні загальні статки перевищують 3 млрд доларів. Серед нових учасників – Віктор Медведчук (620 млн доларів), Олександр Конотопський (340 млн доларів), Олександр Косован (235 млн доларів), Катерина Костерева (190 млн доларів), Микола Удянський (180 млн доларів) та інші.

Ще семеро учасників повернулися до рейтингу після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представників з галузей IT та енергетики.

За словами укладачів рейтингу, збільшенню активів найбагатших українців сприяло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Навесні 2021 року підвищення цін на сировинні товари лише прискорилося, "створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні і в 2022 році".

Для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися "на тлі невизначеності, змішаної з панікою".

Нагадуємо:

У 2020 році рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України очолив Рінат Ахметов з капіталом в 2,8 мільярда доларів.

На другому місці в списку найбагатших українців були власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук, на третьому – п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.