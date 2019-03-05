Безос утримався на вершині рейтингу Forbes

Засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос зберіг першу позицію в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, статки Безоса за рік зросли на 19 млрд доларів і становлять 131 млрд доларів.

68-річний Безос в минулому році став першим, хто очолив список мільярдерів Forbes з капіталом 100 млрд доларів і більше. Незважаючи на те, що акції Amazon впали з піка в 2012 доларів за штуку в минулому серпні, їхня вартість все ще більша, ніж рік тому.

Невідомо, чи зможе Безос зберегти лідерство в наступному році після розлучення зі своєю дружиною, яка може отримати половину його грошей. Безос і МакКензі Таттл оголосили про розлучення після 25 років шлюбу в січні 2019 року.

Нагадаємо, Amazon зафіксувала чистий прибуток у розмірі 10,1 млрд доларів за підсумками 2018 року.