У россиян из списка Forbes сменился лидер

В обновленном рейтинге миллиардеров, составленном журналом Forbes, самый богатый россиянин Леонид Михельсон занял 32-е место.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019.

Состояние председателя правления НОВАТЭКа Михельсона оценили в 24 млрд долларов.

Как пишет РБК, бизнесмен вернул себе звание лидера, которое он утратил в прошлом году, уступив основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину.​ В прошлом году Михельсон был третьим среди россиян в списке богатейших людей мира с состоянием 18 млрд.

​В этом году Лисин расположился на втором месте с состоянием в 21,3 млрд долларов (45-е место в мировом рейтинге).

Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (20,7 млрд долларов, 47-е место).

В рейтинге этого года 2153 долларовых миллиардера со всего мира, в том числе 98 — из России. Их совокупное состояние составило 421,1 млрд долларов — на 2,5% больше, чем годом ранее.

Больше всех среди россиян разбогатели лидеры рейтинга — Михельсон (+6 млрд долларов), Алекперов (+4,3 млрд долларов) и Тимченко (+4,1 млрд долларов).

Больше всех потеряли бизнесмены, попавшие под американские санкции в 2018 году — Олег Дерипаска (-3,1 млрд долларов) и Виктор Вексельберг (-2,9 млрд долларов).​

Напомним:

В рейтинг Forbes попали семь украинцев, самый богатый из которых — Ринат Ахметов.

Первую же позицию в мировом рейтинге миллиардеров сохранил основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос.

Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день — норвежец Густав Магнар Витзе.