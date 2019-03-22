Глава "Газпрому" пообіцяв Україні "райдужні перспективи" співпраці

"Газпром" готовий прийняти пропозицію про співпрацю з Україною, якщо вона буде, і готовий брати участь у створенні спільного газотранспортного консорціуму.

Про це повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС.

Він взяв участь у зустрічі прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком в резиденції Медведєва в Горках. Транслюють збори телеканали, пов'язані з Медведчуком, "112 Україна" і "NewsOne".

"Пропозицію щодо консорціуму ми завжди підтримували, завжди були прихильниками цього проекту. Якщо буде зроблено пропозицію від української сторони провести переговори, ми переговори проведемо і станемо учасниками газотранспортного консорціуму в Україні", - заявив Міллер.

"Без сумніву, такий проект послужить підвищенню надійності і стабільності транзиту через територію України для споживачів у Європі", - зазначив глава "Газпрому".

Він також додав, що компанія готова продовжити транзит газу через Україну в країни Європи, продовживши діючий контракт.

"Що стосується транзитного договору," Газпром "готовий продовжити транзит газу через територію України в країни Європи на підставі продовження діючого контракту", - сказав Міллер.

Нагадаємо, 15 березня Лондонський суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо заборони приховування та виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів у ході слухань щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Нафтогазом і Газпромом.