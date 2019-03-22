Глава "Газпрома" пообещал Украине "радужные перспективы" сотрудничества

"Газпром" готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании общего газотранспортного консорциума.

Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он принял участие во встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в резиденции Медведева в Горках. Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, "112 Украина" и "NewsOne".

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - заявил Миллер.

"Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", - отметил глава "Газпрома".

Он также добавил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину в страны Европы, продлив действующий контракт.

"Что касается транзитного договора, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта", - сказал Миллер.

Напомним, 15 марта Лондонский суд обременил Газпром дополнительными обязательствами о запрете сокрытия и вывода своих активов из юрисдикции Англии и Нидерландов в ходе слушаний по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитной деле между Нафтогазом и Газпромом.