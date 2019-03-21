Лондонський суд заборонив Газпрому виводити активи з Англії та Нідерландів

Лондонський суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів.

Таке рішення Високого суду Англії прокоментували у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

Так, 15 березня в Англійському комерційному суді відбулися слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Нафтогазом і Газпромом на території Англії та Уельсу.

"Лондонський суд постановив, що примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу може бути проведене після рішення Апеляційним судом округу Свеа, за умови виконання Газпромом певних дій", — цитували в НАК рішення Англійського суду.

Зокрема зазначається, що суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів із юрисдикцій Англії та Нідерландів.

Окрім того, Газпром зобов’язаний протягом 28 днів із моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду чи ескроу рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

При тому це не скасовує обов’язків Газпрому щодо не приховування активів та не виведення їх з території Англії.

"Якщо Газпром ухилятиметься від виконання ухвали Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів чи інших посадовців Газпрому", — підкреслили у заяві.

У свою чергу, Нафтогаз зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу.

Наразі в Нідерландах триває процес щодо "заморожених" на вимогу Нафтогазу в рамках запобіжного заходу активів Газпрому. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає.

У вересні 2018 року Нафтогаз подав заяву до Голландського апеляційного суду щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі. Газпром вирішив не захищатися, а його представники не з’явилися на усні слухання в січні. Невдовзі очікується рішення.

Нагадаємо, у січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.