Російський олігарх судиться зі Штатами через санкції

Російський мільярдер Олег Дерипаска звернувся в п'ятницю, 15 березня, до федерального окружного суду США у Вашингтоні з вимогою зняти з нього фінансові санкції міністерства фінансів США.

Про це пише "Німецька хвиля".

У своїй заяві Дерипаска назвав себе жертвою політичної боротьби, а санкції - реакцією на можливе втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

"Я подав позов проти Міністерства фінансів та Управління з контролю за іноземними активами, щоб захистити своє чесне ім'я і домогтися зняття з мене санкцій, які були накладені виключно з політичних причин, - повідомив мільярдер в п'ятницю. - Мета мого позову - домогтися справедливості".

Після введення санкцій світові банки відмовили Дерипасці в наданні кредитів, а інші компанії перестали співпрацювати з ним. Сумарна вартість активів бізнесмена впала на 7,5 млрд доларів і становить в даний момент, згідно зі списком мільярдерів агентства Bloomberg, близько 3,9 млрд доларів.

Таким чином, за оцінкою Bloomberg, Дерипаска найбільш сильно в порівнянні з іншими російськими бізнесменами постраждав від фінансових санкцій США.

Нагадаємо:

До початку 2019 року Дерипаска був найбільшим акціонером компанії "Русал", що є другим в світі виробником алюмінію.

У квітні 2018 року Мінфін США ввів санкції проти Дерипаски і шести інших російських олігархів, які звинувачувалися в зв'язках з Кремлем.

Це призвело до серйозного занепокоєння на ринку, пов'язаного з побоюваннями, що потреби світового виробництва в алюмінії без "Русала" не будуть задоволені. В результаті ціни на алюміній досягли максимуму за останні сім років.

Ситуація на ринку стабілізувалася тільки після того, як міністерство фінансів США заявило про те, що продовжує термін, протягом якого інші підприємства можуть безперешкодно укладати угоди з "Русалом".