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ЄС продовжив економічні санкцій проти Росії на пів року

Четвер, 13 січня 2022, 20:15

Рада ЄС прийняла рішення про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України. 

Заяву про це оприлюднили 13 січня.

Це є останнім етапом в офіційній процедурі, що продовжує санкції до 31 липня 2022 року.  

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні. 

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС кожні пів року продовжує дію економічних обмежень.

16 грудня 2021 року після час оцінки ситуації з виконанням Мінських домовленостей на саміті лідерів ЄС вони одностайно ухвалили рішенняпродовжити санкції.

Лідери Євросоюзу також попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції.  

На додачу до економічних санкцій, ЄС наклав на Росію обмеження також за протиправну анексію Криму. 

Європейська правда

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