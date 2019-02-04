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Сумське НВО Григоришина позбулося представництва у Москві

Понеділок, 4 лютого 2019, 15:04

Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (Сумське НВО), контрольоване холдингом "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина, вирішило закрити представництво в Москві у зв'язку з відсутністю діяльності.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення прийняла наглядова рада НВО 31 січня.

Функціями представництва було представлення інтересів об'єднання перед підприємствами і організаціями РФ.

Ринок РФ колись займав до 70% обсягів продажів, проте після початку конфлікту на сході України і жорсткої політики імпортозаміщення в РФ, він поступово скоротився до мінімуму.

За інформацією на сайті Сумського НВО, крім представництво в РФ воно має філію в Туркменістані і представництво у Києві. У минулому році НВО закрило представництво в Азербайджані.

Влітку 2018 року працівники підприємства і профспілки провели ряд мітингів у зв'язку з невиплатою заробітної плати, після чого об'єднання ввело режим оплачуваних простоїв, мотивуючи необхідністю проведення переговорів з партнерами, які через стурбованість акціями відклали авансові платежі, зажадавши пояснень і підтвердження працездатності СНВО і нових гарантій.

Нагадаємо, компанія екс-гендиректора і одного з акціонерів ПАТ "Сумське НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

Відповідне рішення 5 жовтня ухвалив Високий суд Англії та Уельсу. Суд відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського комерційного арбітражу, винесене 9 травня минулого року.

У жовтні 2018 року Новинський розповів, що Григоришин досі винен йому 320 мільйонів доларів.

Сумське НВО - один з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.

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