Сумське НВО Григоришина позбулося представництва у Москві
Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (Сумське НВО), контрольоване холдингом "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина, вирішило закрити представництво в Москві у зв'язку з відсутністю діяльності.
Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення прийняла наглядова рада НВО 31 січня.
Функціями представництва було представлення інтересів об'єднання перед підприємствами і організаціями РФ.
Ринок РФ колись займав до 70% обсягів продажів, проте після початку конфлікту на сході України і жорсткої політики імпортозаміщення в РФ, він поступово скоротився до мінімуму.
За інформацією на сайті Сумського НВО, крім представництво в РФ воно має філію в Туркменістані і представництво у Києві. У минулому році НВО закрило представництво в Азербайджані.
Влітку 2018 року працівники підприємства і профспілки провели ряд мітингів у зв'язку з невиплатою заробітної плати, після чого об'єднання ввело режим оплачуваних простоїв, мотивуючи необхідністю проведення переговорів з партнерами, які через стурбованість акціями відклали авансові платежі, зажадавши пояснень і підтвердження працездатності СНВО і нових гарантій.
Нагадаємо, компанія екс-гендиректора і одного з акціонерів ПАТ "Сумське НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.
Відповідне рішення 5 жовтня ухвалив Високий суд Англії та Уельсу. Суд відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського комерційного арбітражу, винесене 9 травня минулого року.
У жовтні 2018 року Новинський розповів, що Григоришин досі винен йому 320 мільйонів доларів.
Сумське НВО - один з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.
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