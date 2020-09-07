Коломойський і Григоришин: на Кіпрі назвали власників "золотих паспортів" з групи ризику

Кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Паспорти були видані на Кіпрі в 2008-2012 роках за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". До 2019 року для отримання такого паспорта потрібно було інвестувати в економіку Кіпру $2 мільйони.

Всього в цей період кіпрське громадянство в обмін на інвестиції отримала 141 особа. Даний список був направлений президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом лідерам політичних партій за їх запитом.

У листі йдеться, що "із запропонованої таблиці видно, що з 141 заявника (2008-2012 рр.) 25% (34 випадки) в період подачі заяви належали до груп громадян, які або були класифіковані як особи високого ризику, або були звинувачені, поміщені під варту, засуджені, або входили в групи управління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи".

У списку сім громадян України: бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка; партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов, бізнесмен Костянтин Григоришин, один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук та його дружина Олена.

У списку, крім даних, отриманих в результаті розслідування, є також примітки, які, очевидно, були зроблені урядом

За словами Коломойського, "в 2006 році його звинуватили в серії "ворожих" захоплень в результаті застосування сили і вимагання".

Боголюбов, як зазначено, звинувачується в тому, що разом з іншими "через кіпрську дочірню компанію їм вдалося привласнити суму, що дорівнює 5% ВВП України".

Григоришин, на той момент громадянин РФ, який отримав громадянство Кіпру в 2011 році, був заарештований в 2002 році за зберігання наркотиків і зброї і знаходиться в міжнародному списку осіб, яких розшукують за значне фінансове шахрайство на суму кілька мільярдів євро. У 2016 році він отримав громадянство України.

До списку також потрапили 24 громадянина Росії, зокрема, співвласник і президент металургійної компанії Evraz Олександр Фролов і заступники голови правління Газпромбанку Олексій Матвєєв і Олександр Муранов.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року влада Кіпру розпочала процес позбавлення громадянства 26 осіб, які отримали його в обмін на інвестиції, після скандальних публікацій у ЗМІ.

Кілька провідних видань опублікували інформацію про власників паспортів, включаючи еліту Камбоджі та малайзійського втікача від правосуддя.

Розслідування показало, що заможні родичі та союзники прем'єр-міністра Камбоджі Гун Сена купували іноземне громадянство, і вісім членів його внутрішнього кола отримали кіпрські паспорти.

Минулого року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".

Європейська правда